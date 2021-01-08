Премьер Абхазии прибыл в Москву для лечения от COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваба, заболевший коронавирусом, доставлен на лечение в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на правительство республики.
До этого консилиум врачей рекомендовал направить Анквабу в специализированную российскую клинику.
Ранее сообщалось, что у президента Абхазии Аслана Бжании выявили коронавирус нового типа.
Согласно последним данным, число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 9 465, выздоровевших — 7 196, 136 летальных случаев.
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