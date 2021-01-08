Семью из трех человек зарезали в Казани
Анна Светлова
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Семью из трех человек обнаружили мертвыми с ножевыми ранениями в квартире в Казани. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
Отмечается, что тела 59-летней женщины, 62-летнего мужчины и их 18-летней дочери были найдены в доме по улице Чуйкова. Сообщается также, что сотрудники Росгвардии обнаружили под окнами дома тело 22-летнего друга молодой девушки с признаками падения с высоты. Предполагается, что именно он мог совершить убийство из-за того, что родители девушки были против их общения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
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