Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что получена заявка компании «Биолек» на регистрацию в стране российской вакцины.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что регистрация вакцины от коронавируса в стране может быть возможной только после окончания третьей фазы испытаний.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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