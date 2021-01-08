Названы требующие обращения к врачу виды боли

Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа и руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский объяснил, в каких случаях при боли в животе стоит как можно скорее обратиться к врачу. О этом он рассказал в эфире «Пятого канала».

По его словам, нарастающая боль вверху живота, горечь во рту, тошнота или рвота с желчью могут говорить о проблемах желчевыделительной системы, панкреатите или холецистите. Такие состояния требуют оказания неотложной помощи.

Барановский также призвал людей с хроническими заболеваниями обращать внимание на видоизменения боли. К самым опасными он отнес ночные и возникающие на голодный желудок боли. Данные симптомы могут свидетельствовать об обострении язвенной болезни или гастрита с эрозиями.

«Эти ситуации тоже требуют помощи», — подчеркнул специалист.

В заключение медик посоветовал обращаться в больницу при любой боли и не терпеть ее. Некоторые случаи могут быть опасны для жизни и требовать оперативного хирургического вмешательства.

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