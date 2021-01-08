Врач-инфекционист уточнил, где в Москве точно можно подхватить коронавирус

Наибольшая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией в Москве существует в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста, профессора Николая Малышева.

«Посмотрите, полные вагоны едут, на платформах тоже народ стоит, внутри автобусов — то же самое. [Вероятность заразиться больше] там, где скученность большая», — сказал специалист.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 332 142 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 60 457 пациентов, выздоровели 2 709 452 человека.

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