Царнаев требует от властей США компенсацию в $250 тысяч

Джохар Царнаев, отбывающий в США наказание за организацию теракта на Бостонском марафоне, требует от американских властей компенсацию в размере $250 тысяч за неподобающие условия тюремного заключения. Об этом сообщает Boston Herald со ссылкой на исковое заявление.

По данным издания, Царнаев подал иск в федеральный окружной суд. Он обвиняет охранников и надзирателя исправительного учреждения в «незаконном, необоснованном и дискриминационном» отношении.

В своем иске Царнаев жалуется на необоснованную конфискацию его бейсболки и банданы, которые были куплены в тюремном магазине, и на редкие возможности принимать душ, указано в сообщении. Он также добавляет, что жестокое обращение негативно сказывается на его физическом и психическом состоянии.

На данный момент иск не был принят к рассмотрению, так как истец не не предоставил некоторые документы и не оплатил пошлину в размере $402, отмечает издание.

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне, Джохару Царнаеву, он приговорен к пожизненному заключению.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.

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