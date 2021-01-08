В Бразилии анонсировали скорое начало производства «Спутника V»
Производство российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» в Бразилии стартует в ближайшее время, заявили в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, бразильские партнеры намерены прибыть в Россию для обсуждения поставок вакцины, отметили в пресс-службе.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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