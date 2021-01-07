Мать Скрипаля скончалась в больнице

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля скончалась в больнице в Ярославле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на племянницу Скрипаля Викторию.

«Бабушка умерла сегодня в пять часов. Она лежала в больнице в реанимации», — сказала Виктория.

Женщина была госпитализирована в конце декабря, у нее были поражены 25% легких. Пациентке сделали тест на коронавирус, но результаты еще не пришли.

«Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала», — сообщила Скрипаль.

Она попросила британское посольство сообщить семье дяди о случившемся.

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