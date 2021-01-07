В Татарстане трехлетний ребенок погиб, катаясь с горки

В Елабуге трехлетняя девочка погибла, катаясь с горки на снегокате. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.

«По факту смерти трехлетней девочки, получившей травму головы при катании на снегокате в Елабуге, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»», — сказал Галиев.

Он отметил, что прокуратура взяла на контроль расследование.

Инцидент произошел 31 декабря в национальном парке «Нижняя Кама». Девочка врезалась в дерево, из-за чего получила травму головы. Ребенка госпитализировали сначала в центральную районную больницу Елабужского района, а затем – в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. 3 января девочка умерла.

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