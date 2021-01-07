Лидер «Зелёной альтернативы» прокомментировал факт загрязнения башкирской реки

Лидер партии «Зелёная альтернатива» Руслан Хвостов раскритиковал факт случившегося в первые дни 2021 года загрязнения реки в городе Белорецк.

«Два дня назад, 4 января, в Республике Башкортостан произошло крупное экологическое ЧП, запечатлённое местными жителями. В Белорецке завод, принадлежащий крупнейшей металлургической и горнодобывающей компании «Мечел», сбросил ил со дна шламоотстойника и совершенно спокойно об этом заявляет», — говорится в телеграм-канале партии.

«У нас в стране большинство из металлургических производств до сих пор работает на старом оборудовании. Никто из руководителей богатейших металлургических компаний не желает вкладываться в усовершенствование очистных систем. Поэтому мы и являемся свидетелями таких происшествий, как сегодняшнее ЧП в Белорецке», — отметил Хвостов.

«В жизни не поверю, что у «Мечела» нет средств на современное оборудование, позволяющее минимизировать вредные производственные выбросы. Однако никто даже и не задумывается над этим. Природе слишком дорого обходится отсутствие развития металлургии в России из-за банальной человеческой жадности», — считает лидер партии.

«Необходимо обложить производственников такими штрафами, чтобы им стало не выгодно использовать устаревшее оборудование», - уверен Хвостов.