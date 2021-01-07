Число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки возросло на 4871
Дарья Тарасенко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве составил 4871 — это наибольшее число среди всех субъектов РФ, передает оперштаб.
Также за сутки в городе выздоровели 7,4 тыс. пациентов, умерли 76 человек.
Всего с начала пандемии в столице выявлено 843 425 человек с коронавирусом, из них почти 674 тыс. человек вылечились и 11,7 тыс. умерли.
Число случаев коронавируса в России выросло за последние сутки на 23 541. За все время в стране зарегистрировано 3 332 142 случая заболевания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВОЗ обнаружила «британский» штамм коронавируса на территории 41 страны
— В Бурятии ввели обязательный тест на коронавирус для приезжих