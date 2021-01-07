Число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки возросло на 4871

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве составил 4871 — это наибольшее число среди всех субъектов РФ, передает оперштаб.

Также за сутки в городе выздоровели 7,4 тыс. пациентов, умерли 76 человек.

Всего с начала пандемии в столице выявлено 843 425 человек с коронавирусом, из них почти 674 тыс. человек вылечились и 11,7 тыс. умерли.

Число случаев коронавируса в России выросло за последние сутки на 23 541. За все время в стране зарегистрировано 3 332 142 случая заболевания.

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