Аномальные сибирские морозы ожидаются в Москве на следующей неделе
Бернст Ю.
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Аномальные сибирские морозы придут в Москву на следующей неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, в понедельник, 11 января, температура воздуха под утро понизится до -15°С...-20°С, днем не выше -12°С...-17°С.
Ко вторнику, 12 января, ночная температура опустится до -20°С...-25°С, местами — до -27°С, а дневная — до -15°С...-17°С.
Синоптик отметил, что таких морозов в столице не было последние три года.
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