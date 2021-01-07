Аномальные сибирские морозы ожидаются в Москве на следующей неделе

Аномальные сибирские морозы придут в Москву на следующей неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в понедельник, 11 января, температура воздуха под утро понизится до -15°С...-20°С, днем не выше -12°С...-17°С.

Ко вторнику, 12 января, ночная температура опустится до -20°С...-25°С, местами — до -27°С, а дневная — до -15°С...-17°С.

Синоптик отметил, что таких морозов в столице не было последние три года.

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