Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию с неверием в Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди сравнил неверие в пандемию новой коронавирусной инфекции с неверием в Бога. Об этом сообщает ТАСС.

По словам патриарха, неверие в коронавирус так же «смертельно опасно», как и неверие в Бога.

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», – заявил священнослужитель.

Он призвал верующих не пренебрегать соблюдением мер предосторожности в условиях пандемии.

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