Прихожан будут пускать на службу в храм Христа Спасителя в Рождество по приглашениям

Прихожан в Рождество будут пускать на службу в храм Христа Спасителя по пригласительным билетам, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Такая мера была принята из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в Храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», — сказано на сайте.

Вести прямую трансляцию патриаршего богослужения будут Первый канал, «Россия-1» и «Спас». Также трансляция будет доступна на официальном сайте Московской патриархии.

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