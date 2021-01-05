Правительство Греции отвергло требование открыть храмы на время Крещения

Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении правительства выражается надежа, что церковь осознает важность ситуации и ответственно отнесется к решениям властей страны.

'Необходимость не ставить под угрозу уверенный ход борьбы с вирусом, особенно в связи с возобновлением работы школ, вынудила на текущей неделе вернуться к прежнему режиму ограничений на рынке и в обществе, среди которых и литургии на Богоявление без присутствия верующих», — говорится в сообщении

Ранее в Греции обнаружили новый «британский» штамм коронавируса.

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