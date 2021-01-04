Полиция Украины заявила о наличии информации о заказчиках убийства Шеремета

Национальная полиция Украины заявила, что располагает информацией о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отмечается, что полиция получила записи и документы, датированные 2012 годом, на которых якобы обсуждается убийство журналиста.

На записях предполагаемые злоумышленники обсуждают способы отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.

Эти записи, как сообщили в полиции, представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

Никаких конкретных имен в ведомстве не называли.

Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. Он погиб в результате взрыва автомобиля.

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