Более 20 крупных утечек данных произошли в России за 2020 год

В России в 2020 году было зарегистрировано более 20 крупных и свыше тысячи мелких случаев утечки данных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна.

По словам, по итогам прошедшего года, число утечек выросло примерно на 25-30% по сравнению с 2019 годом.

«При этом выросло не только само число утечек, но и доля зафиксированных инцидентов, так как усиление мер информационной безопасности позволило компаниям эти утечки заметить», — уточнил Оганесян.

Согласно данным, попавшим на черный рынок в продажу или на обмен, в РФ в течение года произошло более 20 крупных — объемом более 100 тысяч записей — утечек и как минимум 800-1000 мелких, рассказал основатель сервиса.

Он также добавил, что в действительности мелких утечек было больше, так как значительная часть утекающих данных, например, через открытые серверы, по мнению хакеров, не вызывает особого интереса у общественности и не публикуется.

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