В Москве в понедельник ожидается до -2°С

Облачная погода, мокрый снег или дождь, ожидаются в Москве в понедельник, 4 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от -2°С до 0°С, ночью столбики термометров могут опуститься до -6°С.

В Подмосковье температура составит от -5°С до 0°С, ночью она будет колебаться в пределах от -8°С до -3°С.

Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм рт. ст.

Также отмечается, что на 4 января Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень опасности в связи с гололедицей.

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