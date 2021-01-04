Террористы атаковали три автобуса в сирийской Хаме: девять человек погибли

Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в районе города Саламия провинции Хама, уточнил губернатор Хамы Мохаммад Криштати. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее сирийская газета Al Watan сообщила о нападении на автобус в районе Вади Узейб на трассе Салалмия-Ракка, в результате чего погибли шесть человек. По данным издания, сирийские военные вступили в бой с террористами, что привело к временной блокировке трассы.

Криштати рассказал, что произошло нападение на колонну бензовозов и три рейсовых автобуса.

В результате погибли девять мирных граждан, еще четверо ранены. Все граждане были эвакуированы, раненые — госпитализированы.

При террористическом нападении использовалось стрелковое оружие, добавил Криштати.

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