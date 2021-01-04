Шесть человек погибли при нападении террористов на автобус в сирийской Хаме

Террористы организовали нападение на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама, пишет газета Al-Watan со ссылкой на военный источник.

По его данным, террористы атаковали автобус на трассе «Саламия — Ракка» рядом с поселением Вади Узейб.

Сирийские военные, находящиеся там, завязали бой с террористами, что привело к блокировке трассы, рассказал источник.

В результате погибли шесть человек.

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