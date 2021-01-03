Роспотребнадзор следит за данными о новой смертельной болезни в Конго

Роспотребнадзор изучает данные о заболеваемости в Конго после сообщений о возможном появлении новой смертельной болезни, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — заверили в пресс-службе.

Ранее микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание. По оценкам ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как COVID-19. При этом его летальность может быть сравнима с летальностью вируса Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.

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