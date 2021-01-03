В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

Из-за пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный главк МЧС.

«В 08.28 (4.28 мск) 3 января поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме в городе Бородино, ул. Пушкина, д. 2. Площадь пожара 181 кв м... Во время тушения пожара, были обнаружены тела трех людей без признаков жизни (все взрослые)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар потушен. На месте работало 16 человек и 6 единиц техники.

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