В Москве в воскресенье ожидается +0°С

В Москве в воскресенье, 3 января, синоптики пообещали +0°С. В небе будет облачно. В столице ожидается небольшой снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -2...+0°С. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -2...0°С. Ветер подует юго-западный и западный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст., а ночью — 757 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.