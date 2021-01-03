Телеведущий Ларри Кинг заболел COVID-19

Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.

Согласно сообщению, 87-летний Кинг проходит лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

«За последние несколько лет Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем, и с этой он тоже ведет упорную борьбу», — говорится в сообщении.

В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.

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