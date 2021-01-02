РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса по своей воле

Русская православная церковь (РПЦ) не будет из-за пандемии коронавируса по своей воле закрывать храмы без предписания санитарных властей. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас храмы действуют не ради пожертвований, а ради прихожан. И храмы закрывали, когда на том настаивали санитарные власти. Соответствующие требования соблюдаются во всех странах, где присутствуют приходы РПЦ.

«Но там, где санитарные власти этого не требуют, мы по собственной инициативе, конечно, храмы закрывать не будем», — сказал митрополит.

По его словам, на фоне работы общественного транспорта, театров, кинотеатров и торговых центров закрывать храмы нет оснований.

«Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, и мы будем соответствующим образом реагировать», — добавил священнослужитель.

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