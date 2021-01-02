В МЧС рассказали, как подготовиться к прогулке в мороз

В МЧС рассказали, как подготовиться к прогулке в морозную погоду: что следует надеть и чего нельзя делать. Об этом сообщает РИА «Новости».э

Так, без острой необходимости маленьким детям и пожилым людям не рекомендуется выходить в такую погоду на улицу, тем более на природу или горки.

Перед выходом на улицу следует правильно одеться: подобрать термобелье, удобную просторную одежду и обувь. Нельзя обходиться без головных уборов, они обязательно должны закрывать уши и голову. Кроме того, спасатели не советуют выходить на улицу сразу после душа или бани, в сырой одежде и с мокрой головой.

Также нельзя употреблять алкогольные напитки перед выходом на мороз, так как алкоголь способствует «высокой потере тепла, а также значительному снижению внимания».

Спасатели также советуют брать с собой в дальние прогулки и поездки на природу термос с горячим питьем и бутерброды. Согревать охлажденные участки тела эксперты рекомендуют легким массажем, растиранием, дыханием.

«При признаках глубокого обморожения наложите на пораженную поверхность теплоизолирующую повязку. Выпейте горячего чаю и примите обезболивающее. Вызовите врача», — рассказали в МЧС.

Спасатели также напомнили, что основными симптомами переохлаждения являются озноб, побледнение и посинение кожи, острая боль в пальцах рук и ног.

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