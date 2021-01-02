В Новосибирске приступили к проверке после гибели ребенка на горке

Следственный комитет по Новосибирской области приступил к проверке после гибели девятилетней девочки во время катания с горки. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что инцидент произошел 1 января в Первомайском районе Новосибирска. Девочка на большой скорости влетела в металлическое ограждение и разбилась.

Согласно информации в соцсетях, ребенок катался на склоне горнолыжного комплекса неподалеку от микрорайона Весенний. Это место было не предназначено для таких действий. Известно, что девочка находилась там с дядей и братьями.

В настоящее время следователи устанавливают причины трагедии.

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