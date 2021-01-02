В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Сейсмологи зафиксировали в Дагестане землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, оно было зафиксировано в 4.05 мск.

Эпицентр стихии находился в 21 км к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 км к северо-западу от Дербента. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

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