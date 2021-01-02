В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
Антон Демидов
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Сейсмологи зафиксировали в Дагестане землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По его данным, оно было зафиксировано в 4.05 мск.
Эпицентр стихии находился в 21 км к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 км к северо-западу от Дербента. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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