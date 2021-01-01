Мясников объяснил, как вакцина от коронавируса может помочь отказавшимся от нее

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать.

По его словам, цель массовой вакцинации — достижение коллективного иммунитета, однако его можно получить только привив десятки миллионов людей.

«Теперь давайте подумаем, кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен не вакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», — объяснил он в Telegram-канале.

Мясников отметил, что сделавшим вакцину людям коллективный иммунитет будет не нужен, так как у них выработаются антитела. Он добавил, что прививку в первую очередь необходимо ставить группам риска, чтобы обеспечить их персональной защитой.

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