В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек

В Москве на вакцинацию от коронавируса записались около 100 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. Сегодня уже около 100 тысяч записалось и около 50 тысяч привилось», — сказал он.

По мнению главы города, после праздников граждане еще активнее начнут прививаться, что позволит победить пандемию.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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