Родившиеся 1 января 2021 года дети будут жить в XXII веке
Катерина Медведева
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Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал прогноз рождаемости детей в 2021 году.
Согласно статистике, средняя продолжительность жизни детей, рожденных 1 января наступившего года, составит 84 года. Это означает, что люди, появившиеся на свет в первый день 2021 года будут жить в XXII веке.
Первый в этом году ребенок родился на архипелаге Фиджи в тихом Океане.
Ожидается, что 1 января родится 371 тысяча детей во всем мире. Более половины из них — в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Конго и Бангладеш.
Всего в 2021 году на свет появится около 140 миллионов детей, прогнозируют аналитики.
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