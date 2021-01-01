Диетолог назвал способ восстановиться после новогоднего застолья

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, как восстановить организм после новогоднего застолья.

«Сколько бы диетологи не рассуждали, лучше всего восстанавливает самочувствие и дает пользу чистая вода. Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее – минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами», — заявил он радио Sputnik.

По словам специалиста, вода должна быть слабогазированная. Если такой нет, то нужно открыть крышку минералки и дать постоять 20-30 минут, чтобы излишние газы ушли и не раздражали стенки кишечника.

Чтобы взбодриться диетолог рекомендует выпить кофе или чай в умеренных количествах.

При этом с похмелья Бобровский не советует пить рассол и тонизирующие напитки даже с растительным составом. Также он рекомендовал россиянам не похмеляться с утра небольшим количеством спиртного, так как это плохо сказывается на скорости восстановления и дальнейшем самочувствии

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