Москвичей предупредили о похолодании после Нового года

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о похолодании после Нового года.

«С 5 января в атмосфере изменится синоптическая ситуация. На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока и, это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», — рассказал он НСН.

Ночью температура будет от -3°C до -6°C градусов, а днем от -1°C до -4°C.

К Рождеству похолодает еще сильнее. Ожидается, что 7 января температура воздуха опустится до -10°C.

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