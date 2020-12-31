В Турции объявлен беспрерывный комендантский час

В четверг, 31 декабря, в Турции вступил в силу комендантский час, который продлится до 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, принятое по итогам заседания кабинета министров республики, которое ранее огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа в стране будет действовать непрерывный комендантский час с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января.

Как сообщил агентству представитель Министерства культуры и туризма Турции, введенный властями комендантский час не будет касаться иностранных туристов.

Однако 30 декабря турецкое МВД выпустило циркуляр о введении дополнительных ограничений, которые будут распространяться на иностранных туристов. Так, в соответствии с документом, с 21.00 31 декабря до 10.00 1 января им будет запрещено выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций.

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