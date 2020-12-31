Ответственность за атаку на автобус в Сирии взяла ИГИЛ**

Террористы ИГИЛ (организация запрещена в России) взяли на себя ответственность за взрыв автобуса в Сирии, произошедший в среду, 30 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов.

По информации агентства, исламисты утверждают, что жертвами взрыва стали 40 солдат сирийской армии, еще шестеро были ранены.

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщало, что автобус на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира в Сирии подвергся террористической атаке. В результате взрыва погибли 28 мирных граждан, 13 человек пострадали.

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