Врач порекомендовал «зимний» способ защиты от COVID-19

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что

для лучшей защиты от коронавирусной инфекции в холодное время года необходимо надевать латексные перчатки под перчатки из шерсти или трикотажа. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, зимние перчатки из трикотажа и шерсти, а также перчатки, предназначенные для строительных и ремонтных работ, являются самыми неэффективными перчатками. У них имеются очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты. Также после использования перчатки нужно дезинфицировать, если вы собираетесь их надевать снова, указал эксперт.

«Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие», – сказал Тяжельников.

Он подчеркнул, что латексные и нитриловые перчатки обладают лучшими защитными свойствами. Кроме того, специалист в качестве срочной меры допустил использование одноразовых целлофановых перчаток. Им можно надеть, если например, появилась необходимость зайти в магазин, а других изделий для защиты рук у человека с собой нет, добавил врач.

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