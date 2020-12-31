СМИ: украинцы объявили войну Деду Морозу

Под Новый год на Украине началась новая волна негатива в адрес Деда Мороза, сообщает украинское издание Страна.ua.

Так, в одном из Facebook-сообществ была опубликована «история» Деда Мороза.

Там сказано, что он произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы.

Красный цвет его костюма якобы символизирует кровь, а мешок раньше предназначался не для подарков, а для человеческих голов.

Одно из украинских изданий заявило, что образ сказочного персонажа использовался «для прикрытия репрессий 1937 года», когда велась борьба с церковью.

Власти решили организовать новые советские традиции, чтобы свести к минимуму влияние церковных традиций.

На сегодняшний день Дед Мороз якобы несет идеологическое бремя и олицетворение советских традиций.

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