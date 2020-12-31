«Британский» штамм коронавируса нашли в Китае

В Китай зарегистрировали первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Штамм был обнаружен у 23-летней студентки, вернувшейся в Китай из Великобритании, которая 14 декабря прошла тестирование в Шанхае.

Власти считают, что этот инцидент «представляет большую потенциальную угрозу для предотвращения и контроля COVID-19 в Китае».

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