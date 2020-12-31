Прокуратура начала проверку после отмены авиарейсов в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту переносов и отмен авиарейсов в столице, сообщает РБК.
Надзорное ведомство установит причины произошедшего, а также выяснит, предоставили ли авиакомпании соответствующие услуги во время ожидания рейсов.
Кроме того, прокуратура проверит, соблюдались ли права пассажиров и исполнили перевозчики лицензионное законодательство.
Если какие-либо нарушения будут обнаружены, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах 150 рейсов задержаны или отменены из-за ледяного дождя.
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