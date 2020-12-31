Прокуратура начала проверку после отмены авиарейсов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту переносов и отмен авиарейсов в столице, сообщает РБК.

Надзорное ведомство установит причины произошедшего, а также выяснит, предоставили ли авиакомпании соответствующие услуги во время ожидания рейсов.

Кроме того, прокуратура проверит, соблюдались ли права пассажиров и исполнили перевозчики лицензионное законодательство.

Если какие-либо нарушения будут обнаружены, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах 150 рейсов задержаны или отменены из-за ледяного дождя.

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