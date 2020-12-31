В США вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими

Стихийные протесты вспыхнули в американском Миннеаполисе штата Миннесота после того, как полицейские застрелили мужчину, передает Fox News.

Согласно заявлению полицейского управления города, 30 декабря мужчина был убит в ходе перестрелки, возникшей после того, как правоохранители остановили для досмотра автомобиль, в котором он находился. Уточняется, что подозреваемый первым открыл огонь и был застрелен ответными выстрелами.

Погибший, по данным полиции, подозревался в совершении серьезного противоправного действия на одной из городских бензозаправок, что и стало причиной проверки.

Вскоре после перестрелки на месте инцидента собрались около 100 протестующих, которые стали выкрикивать оскорбления в адрес находившихся там полицейских и бросать в них снежные комья.

Нынешний инцидент породил у властей опасения того, что случившееся может спровоцировать повторение событий после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, отмечает телеканал.

25 мая Флойда задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. После этого в западных странах начались массовые протесты за права чернокожих.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выяснились новые детали состояния Джорджа Флойда при задержании

— Полицейский застрелил афроамериканца в Вашингтоне