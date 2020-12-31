В России за сутки выявили 27 747 случаев коронавируса
Карина Казанцева
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В России за сутки выявили 27 747 случаев коронавируса, пишет оперштаб в Telegram.
15% заразившихся не имели симптомов. Больше всего заражений в Москве (6 566), Санкт-Петербурге (3 758) и Подмосковье (1 487). С начала пандемии в России заболели 3 159 297 человек.
За прошедшие 24 часа также скончались 593 пациента, всего — 57 019.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 83 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались.
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