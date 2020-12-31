В Сочи природный пожар охватил 6 га

В Сочи в лесной местности Хостинского района пожар охватил 6 гектаров, сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев. Об этом пишет «Интерфакс».

«По состоянию на 9:00 мск 31 декабря за два дня огонь прошел 6 гектаров, на настоящий момент полоса горения составляет 300 метров», — Снегирев.

Он подчеркнул, что оперативные службы планируют потушить пожар в четверг, 31 декабря. В ликвидации огня участвуют 100 человек личного состава.

Пожар начался ночью 30 декабря в Хостинском районе в труднодоступной горно-лесной местности.

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