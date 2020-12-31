При пожаре в жилом доме под Красноярском погибли четыре человека

Бернст Ю.

В селе Агинское Красноярского края четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела 48-летнего хозяина частного жилого дома, а также 42-летнего, 43-летнего и 74-летнего его знакомых, находившихся у него в гостях.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В ведомстве рассказали, что на данный момент следствие рассматривает замыкание электропроводки как одну из версий возникновения пожара.

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