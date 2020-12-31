Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Бернст Ю.

Россиян в новогоднюю ночь больше всего раздражают шум петард, нетрезвые люди и голубые огоньки, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Самым раздражающим фактором в новогоднюю ночь оказался шум петард, так ответили 16% респондентов. Особенно недовольны салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных.

10% раздражает то, что в новогоднюю ночь слишком много алкоголя и нетрезвых людей.

Одни и те же передачи по телевизору нервируют 8%: «Голубые огоньки», которые не меняются уже лет 30»; «Одни и те же артисты на ТВ»; «Женя Лукашин по всем каналам», — поясняют опрошенные.

Большое количество нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%. Еще 2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.

Среди других раздражающих факторов россияне называли недосып, суету, мусор на улицах, цены на такси и перебои с сотовой связью. При этом женщины недовольны «горой посуды» и «домашним рабством» у плиты, а мужчин нервирует необходимость потратить сразу много денег.

Только трех из 10 россиян ничего не раздражает в праздничную ночь.

Опрос проводился с 26 по 28 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из всех округов России.

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