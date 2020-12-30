Экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сошел с рельсов
Полина Рутковская
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Поезд-экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сошел с рельсов на станции Дарница, сообщается на сайте госпредприятия «Украинские железные дороги».
С рельсов сошли первая и вторая колесные пары дизель-поезда, в результате инцидента никто не пострадал, указано в сообщении.
На месте происшествия работает комиссия госпредприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.
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