На российские TikTok-хаусы пожалуются в СК и прокуратуру

Национальный родительский комитет собирается обратиться в следственный комитет, прокуратуру и профильные комитеты парламента России, чтобы привлечь внимание к проблеме проживания детей в TikTok-хаусах. Об этом «Газете.Ru» рассказали в общественном движении.

Информация о том, что в TikTok-хаусах проживают дети, стала известна широкой общественности после инцидента с одним из подмосковных «домов». Бывшие участники TikTok-хауса «Lemonade», в числе которых 16-летний и 17-летний мальчики, рассказали проекту «Пушка» о том, что они якобы стали жертвами домогательств продюсера Александра. Позже он опроверг эти обвинения.

«Когда во главе стоит бизнес, мы понимаем, что интересы несовершеннолетних, их права никого не интересуют. Конечно же, надо разбираться в этой ситуации и должным образом реагировать. Национальный родительский комитет готовит обращения в следственный комитет, прокуратуру и МВД, профильные комитеты Госдумы, Совфеда, чтобы привлечь внимание к этой теме, и в случае нарушения закона все это остановить», — сообщила «Газете.Ru» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, в случае с TikTok-хаусами нужна «комплексная проверка». Если она выявит факты «деструктивного воздействия», то «дома блогеров» следует закрыть, уверена Волынец.

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина сказала «Газете.Ru», что в ситуации с TikTok-хаусом «Lemonade» первыми должны реагировать родители детей, которые заявили о домогательствах.

«Вопрос не к уполномоченным органам, а в первую очередь к родителям, законным представителям! Куда они смотрят? Они должны в МВД и СК заявления писать», — считает Пушкина.

TikTok-хаус — это бизнес-модель, при которой рекламное агентство или продюсеры собирают в одном жилом пространстве группу блогеров. «Тиктокеры» бесплатно живут в этих домах, взамен на это создавая видео для аккаунта заказчика.