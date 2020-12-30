На священника и звонаря возбудили 16 уголовных дел о насилии над детьми

В Еврейской автономной области на настоятеля храма святого пророка Ильи и его помощника-звонаря завели 16 уголовных дел, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, речь идет о 39-летнем Юрии Абрамове и 26-летнем Сергее Моосе.

Следователи подозревают их в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Пострадавшими являются 14 мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

По версии следствия, священник и звонарь начали преступную деятельность еще в 2007 году.

Есть также информация, что один из случаев произошел в Китае, куда Абрамов выезжал с детьми.

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