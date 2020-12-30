Россиян предостерегли от покупки фальшивой икры в магазинах

Директор «Рыборазводного предприятия №1» Александр Ходос предупредил россиян о поддельной икре на полках магазинов.

«Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно», — рассказал он «Звезде».

Эксперт отметил, что качество икры без лабораторных исследований определить практически невозможно. При выборе продукта Ходос посоветовал обращать внимание на этикету — там должна быть информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и о периоде хранения.

Чтобы избежать подделки, покупать икру лучше в крупных специализированных магазинах, где могут предоставить всю необходимую документацию на продукт, уточнил специалист.

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