При нападении боевиков в аэропорту Йемена погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек стали жертвами атаки на международный аэропорт Адена в Йемене в среду, 30 декабря. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя правительства страны.

По словам источника, в результате трех взрывов десятки человек получили ранения.

Отмечается, что нападавшие намеревались убить министров нового правительства Йемена, которые прибыли 30 декабря в аэропорт Адена. В службе безопасности страны предположили, что во время атак использовались минометные снаряды, сообщает телеканал.

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик назвал произошедшее терактом и заявил, что эти нападения — часть войны с йеменским государством.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря 2020 года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре прошлого года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В аэропорту Йемена произошли мощные взрывы

— СМИ: в результате взрывов в аэропорту Йемена погибли пять человек