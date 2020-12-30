За сутки в России выявлено 26 513 случаев COVID-19
Бернст Ю.
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Количество случаев коронавируса в России за последние сутки выросло на 26 513, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В том числе выявлено активно 3970 (15,0%) без клинических проявлений, уточнили в оперштабе. Темп прироста на сегодняшний день составляет 0,9%.
Таким образом, за все время в стране зарегистрировано 3 131 550 случаев заболевания.
За сутки в стране подтверждены 599 смертей с COVID-19, за все время — 56 426.
Выписаны за это время 29 235 человек после COVID-19, за все время — 2 525 418.
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